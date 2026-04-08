Fürth (epd). Der Frühjahrsputz steht an - und mit ihm aktuelle Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik, wie die Menschen in Bayern für frischen Wind in den eigenen vier Wänden sorgen: Pro Monat geben sie 44 Euro für Haushaltsreinigung, Blumen und Gärtnern aus, wie das Landesamt am Mittwoch mitteilte. Dies entspreche einem Anteil von rund 1,4 Prozent der gesamten Konsumausgaben privater Haushalte in Bayern.

Der Statistik zugrunde liegen die Ergebnisse der letzten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe aus dem Jahr 2023, für die deutschlandweit mehr als 50.000 private Haushalte über drei Monate hinweg ihre Einnahmen und Ausgaben dokumentierten. Den Ergebnissen zufolge gaben die Haushalte in Bayern durchschnittlich unter anderem rund sieben Euro pro Monat für Haushaltsreinigungs- und pflegemittel aus, rund 17 Euro für Blumen und Zubehör und vier Euro für Garten- und Balkonmöbel.