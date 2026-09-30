Hilpoltstein (epd). Wer zusammen mit anderen Interessierten Zugvögel über Bayern beobachten möchte, kann dies am kommenden Wochenende bei zahlreichen Veranstaltungen des bayerischen Naturschutzverbandes LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) tun. Im Rahmen der europaweiten Aktion EuroBirdwatch laden die regionalen Kreisgruppen des LBV vom 2. bis 4. Oktober dazu ein, gemeinsam durchziehende Vögel zu beobachten, zu bestimmen und zu zählen, teilte der LBV am Dienstag in Hilpoltstein mit.

Mehr als 50 Millionen Zugvögel verließen aktuell ihre Brutgebiete in Bayern, um in Südeuropa oder Afrika zu überwintern, hieß es weiter. Zusätzlich überquerten etwa 300 Millionen weitere Zugvögel aus dem Norden den Freistaat, um hier an geeigneten Plätzen Rast zu machen. Die Beobachtungen am Birdwatch-Wochenende erfreuten nicht nur Laien, sondern würden auch Expertinnen und Experten helfen, Veränderungen in Flugrouten oder Zugzeiten festzustellen, sagte LBV-Vogelexpertin Angelika Nelson. "So erlangen wir unter anderem Kenntnisse darüber, wie die Klimakrise oder der Verlust natürlicher Lebensräume das Zugverhalten beeinflussen."