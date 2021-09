Gesundes Pausenbrot: Häppchen schneiden und Kinder einbeziehen

München (epd). Die Krankenkasse Barmer hat zum Start des neuen Schuljahres am kommenden Dienstag auf die Bedeutung eines gesunden Pausenbrots hingewiesen. Kinder seien in der Schule "aufmerksamer und leistungsstärker, wenn sie die richtige Verpflegung mit in den Schulranzen bekommen", teilte die Barmer am Mittwoch mit. Dies könnten beispielsweise ein selbst belegtes Vollkornbrot, frisches Obst und Gemüse, ein Joghurt und ein Stück Käse sein, hieß es.

Weil Essen immer auch "Ansichtssache" ist, sollten Eltern zu kleinen Kniffen greifen, wenn ihre Kinder keine Lust auf das gesunde Pausenbrot haben. "Kinder mögen Häppchen", sagte Claudia Wöhler, die Geschäftsführerin der Barmer in Bayern. Aus Kohlrabi oder Möhren ließen sich gut mundgerechte Gemüse-Sticks zubereiten. Oft helfe es auch, wenn die Kinder in die Vorbereitung ihrer Brotzeit mit einbezogen würden.