München (epd). Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) unterstützt ein Projekt des Münchner Vereins Retla, in dem einsamen Seniorinnen und Senioren ehrenamtliche Telefonpaten, sogenannte Telefon-Engel, an die Seite gestellt werden. Gerade ältere Menschen, die sozial isoliert, verwitwet oder gesundheitlich eingeschränkt sind, litten häufig unter Gefühlen von Einsamkeit, betonte der Minister. Die Corona-Pandemie habe dieses Phänomen noch verstärkt. "Deshalb haben wir in diesem Jahr 'Licht an - Damit Einsamkeit nicht krank macht' als Motto unseres Präventionsschwerpunktes gewählt", sagte der Minister laut Mitteilung vom Dienstag. Er werde an diesem Mittwoch (15. März) von 10.30 bis 11.30 Uhr an der "Telefon-Engel"-Hotline gegen Einsamkeit des Vereins Retla Anrufe von Interessierten entgegennehmen. Die Telefonnummer lautet 089/18 91 00 26.