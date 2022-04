Nürnberg (epd). Was im Arbeitsleben Kraft gibt, ist Thema eines besonderen Gottesdienstes am Freitag (29. April, 18 Uhr) in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg zum bevorstehenden Feiertag 1. Mai. Der Gottesdienst stehe unter dem Motto "Treibstoff des Lebens", teilte der evangelische kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) am Mittwoch mit, der den Gottesdienst zusammen mit dem Dekanat Nürnberg veranstaltet.

Gerade in einer sich stark verändernden Arbeitswelt könne die tägliche Arbeit, aber auch das Engagement für die Kolleginnen und Kollegen oder eine gerechte Arbeitswelt viel Kraft rauben, sagte Arbeitsseelsorger Martin Deinzer vom evangelischen Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (kda) Bayern. "Arbeit kann aber gleichzeitig auch Kraftstoff fürs Leben sein, wenn sie den Menschen nicht ausschließlich als Ressource wahrnimmt, sondern seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt." Auch der Glaube sei eine wichtige Kraftquelle für die Menschen, sagte die Nürnberger Dekanin Britta Müller.