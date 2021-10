"g'scheid schlau!"-Vorträge zu Pflege und dem NSU

Nürnberg (epd). Beim digitalen Wissenschaftsevent "g'scheid schlau!" vom 21. bis 24. Oktober bietet die Evangelische Hochschule Nürnberg (EVHN) Vorträge zu verschiedenen medizinischen und gesellschaftlichen Themen an. Im Fokus stehen die hauseigenen Studienrichtungen Soziale Arbeit und Pflege, wie die EVHN mitteilte. So wird am 22. Oktober mit angehenden und aktiven Pflegekräften diskutiert, welche Arbeitszeitmodelle das Berufsbild in den Augen junger Menschen attraktiver machen könnten.

Ebenfalls am 22. Oktober wird der Frage nachgegangen, was Nürnberger Jugendliche über den NSU-Komplex wissen und wie sie die Erinnerungsarbeit in der Stadt erleben. Ein Team des Studiengangs Soziale Arbeit stellt dafür eine qualitative Interviewstudie vor, die unter den Besucherinnen und Besuchern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit durchgeführt wurde.

Die Präsidentin der EVHN, Barbara Städtler-Mach, informiert über die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes osteuropäischer Betreuungskräfte in der häuslichen Pflege. Am 23. Oktober finden Vorträge und Talkrunden statt, die das Wirken Sozialer Arbeit sowie das Vermitteln des Krankheitsbildes Demenz für Kinder thematisieren.

"g'scheid schlau!" ist die digitale Schwesterveranstaltung der Langen Nacht der Wissenschaften, die auf Mai 2022 verschoben wurde. An einem Wochenende werden 200 Programmpunkte von Hochschulen, Vereinen, Initiativen und Unternehmen aus der Region angeboten. Auf der Website kann zudem in einer Networking-Area ein Austausch zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Besuchern stattfinden. (00/3295/05.10.21)