"Heaven for everyone"-Gottesdienst mit Songs von Freddie Mercury

Regensburg (epd). Am Vorabend des 30. Todestages von Freddie Mercury lädt die Regensburger evangelische Citykirchenarbeit zu einem Gottesdienst "Heaven for everyone" ein. In diesem Gottesdienst zum Ende des Kirchenjahres werden berühmte Songs des unvergesslichen Queen-Sängers gespielt.

Mercury starb am 24. November 1991 an Aids. Nur einen Tag zuvor hatte er die Wahrheit über seine Erkrankung öffentlich gemacht. Homosexuell zu sein galt vor 30 Jahren an vielen Orten noch als Stigma. Dekan Jörg Breu und Pfarrerin Gabriele Kainz wollen das Schicksal Mercurys "als Blaupause für die Themen Sterben, Tod und Unsterblichkeit" für den Gottesdienst am 23. November nehmen, wie sie erläuterten. Er beginnt um 19 Uhr in der Dreieinigkeitskirche.