München (epd). Der bayerische Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) hat erneut die Bundesregierung aufgefordert, eine umfassende Struktur- und Finanzreform der Pflegeversicherung anzugehen. Der Minister sagte bei einem Staatsempfang für 300 Pflegekräfte aus Bayern in der Münchner Residenz am Donnerstagabend laut Mitteilung, es sei ein Meilenstein, dass in den Pflegeeinrichtungen seit dem 1. September die Tariflohnpflicht bestehe. Die daraus entstehenden Mehrkosten dürften jedoch nicht allein auf die Pflegebedürftigen abgewälzt werden: "Es gilt, die Leistungen der Pflegeversicherung an die gestiegenen Kosten anzupassen".

Zugleich müssten auch die Arbeitsbedingungen verbessert werden. "Qualifizierte Fachkräfte für die Pflege nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu halten, gehört für mich zu den zentralen Aufgaben einer zukunftsfähigen Gesundheitspolitik", sagte Holetschek.

Aus Anlass des 200. Geburtstags der Begründerin der Krankenpflege, Florence Nightingale (1820 - 1910) wolle man mit einem Staatsempfang diejenigen ehren, die sich in ihrem Beruf mit besonderem Engagement für das Wohl der Pflegebedürftigen und Kranken einsetzen, sagte der Minister. Den 300 Männern und Frauen, die von bayerischen Pflegeverbänden vorgeschlagen worden waren, überreichte er jeweils eine Gedenkmünze mit dem Bildnis von Florence Nightingale. Der Empfang war wegen der Pandemie zweimal verschoben worden.