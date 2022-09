Bayreuth (epd). Mit einem internationalen Gottesdienst in der Bayreuther Stadtkirche wird am Samstag (24. September) um 17 Uhr die Interkulturelle Woche eröffnet. Die Woche steht in diesem Jahr unter dem Motto "offen geht". Die englischsprachige Predigt werde der Ökumene-Referent des Erzbistums Bamberg, Domkapitular Elmar Koziel halten, heißt es in einer Mitteilung. Die Rugendorfer Pfarrerin Sigrun Wagner werde auf Deutsch predigen. Die Liturgie des englischsprachigen Abendmahlsgottesdienstes leitet die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner.

Die Interkulturelle Woche ist ein Forum für Aktivitäten und Veranstaltungen zu interkulturellen Themen. Ziel sei dabei, kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt in Bayreuth zu zeigen, aber auch Herausforderungen der Migration und eines gleichberechtigten Zusammenlebens in der Gesellschaft zu begegnen, hieß es. Für den Bayreuther Oberbürgermeister Thomas Ebersberger ist die Interkulturelle Woche ein Veranstaltungsformat, bei dem eine Vielzahl von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen können. So werde ein Zeichen für ein gemeinsames und friedliches Zusammenleben, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung gesetzt, sagte er.

Bis zum 2. Oktober werden unter anderem Vorträge, Ausstellungen, Gottesdienste und ein Kochabend angeboten. 00/3342/23.09.2022)