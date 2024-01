Vorbereitungen in Augsburg laufen

Die erste ökumenische Vesperkirche Bayerns steht in den Startlöchern

Die erste ökumenische Vesperkirche Bayerns nimmt Formen an: In der Kirche St. Paul in Augsburg steht sie unter dem Motto "Alle an einem Tisch". Über 100 Ehrenamtliche sind bereits mit am Start.

