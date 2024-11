Advent und Weihnachten

DIY-Anleitung: So bindet ihr einen Adventskranz

Am 1. Dezember beginnt die Vorweihnachtszeit mit dem ersten Advent. Traditionell wird an jedem Adventssonntag eine Kerze auf dem Adventskranz entzündet. Wir zeigen euch Schritt für Schritt in einer genauen Anleitung, wie ihr euch Zuhause selbst einen Adventskranz binden könnt.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten