Eichstätt (epd). Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) bietet ab dem Wintersemester 2023/24 erstmals das Zertifikatsstudium "Transformation - Orientierung - Zukunft" an. Das zweisemestrige Studienprogramm richtet sich an junge Menschen, die sich für eine sozial gerechte und nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung einsetzen wollen, teilte die KU am Mittwoch mit.

Das Ziel des Programms bestehe darin, die Studierenden auf die aktuellen sozialen, ökonomischen und ökologischen Umbrüche vorzubereiten und sie bei der Suche nach zukunftsfähigen Lösungen zu unterstützen. "Für junge Menschen ist die Klimakrise eine der größten Herausforderungen unserer Zeit", sagte Simone Birkel, Professorin für Religionspädagogik an der KU. Es sei wichtig, vom Wissen zum Handeln überzugehen und neue Lehr- und Lernmethoden einzusetzen, um Zukunftskompetenzen für eine sozial-ökologisch gerechte Gesellschaft zu entwickeln.

Das Zertifikatsstudium umfasse inter- und transdisziplinäre Lehrveranstaltungen, in denen grundlegende Konzepte der Transformations- und Nachhaltigkeitswissenschaften, ethische Reflexionen, Projektmanagement, interkulturelle Erfahrungen und Führungskompetenzen vermittelt werden. Hinzu kommen Praktika und Camps an ausgewählten Transformations-Orten sowie Projektarbeiten in den Bereichen Nachhaltigkeit, Soziales, Medien und Religion.

An das Zertifikatsstudium wird sich laut KU nahtlos das Studienprogramm des Bachelorstudiengangs "Sozial-ökologische Transformation", der zum Wintersemester 2024/25 eingeführt werden soll, anschließen. Der Bachelorstudiengang wird Schwerpunkte in den Bereichen "Nachhaltigkeit" und "Angewandte Theologie" setzen. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, einen anderen, fachlich passenden Studiengang an der KU zu belegen. Die Einschreibung für das Zertifikatsstudium "Transformation - Orientierung - Zukunft" ist vom 16. August bis zum 22. September 2023 möglich.