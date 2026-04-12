Köln (epd). In Heilbronn in Baden-Württemberg können sich die Menschen laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bundesweit am meisten leisten. Mit einem preisbereinigten Pro-Kopf-Einkommen von 39.424 Euro im Jahr 2023 führe die siebtgrößte Stadt Baden-Württembergs das Ranking an, erklärte das IW zu der am Sonntag veröffentlichten Analyse. Auf Platz zwei folgt der Landkreis Starnberg, der im Vorjahr noch an der Spitze des bundesweiten Vergleichs von 400 Kreisen und kreisfreien Städten gelegen hatte.

Als Grundlage für die Studie dient das sogenannte preisbereinigte Pro-Kopf-Einkommen, für das das arbeitgebernahe Institut amtliche Daten zum Einkommen zu regionalen Preisen ins Verhältnis gesetzt hat. So sei das durchschnittliche Einkommen im Landkreis Starnberg mit 44.500 Euro im Jahr 2023 zwar am höchsten gewesen. Doch liege dort das Preisniveau 14 Prozent über dem Bundesdurchschnitt, was die Kaufkraft deutlich schmälere, erklärten die Studienautoren Christoph Schröder und Jan Wend.

Ländlich geprägte Regionen dominieren Top Ten

Hinter Heilbronn und Starnberg reihen sich mit dem bayerischen Landkreis Rhön-Grabfeld (38.479 Euro) und dem Kreis Neuwied in Rheinland-Pfalz (37.441 Euro) zwei Regionen ein, die nicht zu den klassischen Wohlstandszentren zählen, wie es hieß. In die Top Ten schaffte zudem der Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen (34.437 Euro). In den ländlich geprägten Regionen profitierten die Menschen von niedrigen Lebenshaltungskosten, heißt es in der Studie. In Rhön-Grabfeld etwa liege das Preisniveau sieben Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Am unteren Ende der Liste fänden sich strukturschwache Städte wieder, etwa Bremerhaven und Ludwigshafen sowie die Ruhrgebietsstädte Herne, Duisburg und Gelsenkirchen. Die hessische Stadt Offenbach am Main (21.430 Euro) bildet das Schlusslicht.

Hohe Wohnkosten in Großstädten schmälern Kaufkraft

Aber auch viele andere Großstädte schnitten schlecht ab, nicht zuletzt wegen ihrer hohen Wohnkosten, so die Studienautoren. Stuttgart landet demnach mit einem preisbereinigten Pro-Kopf-Einkommen von 29.321 Euro auf Platz 249, dahinter folgen Hamburg (29.620 Euro), Köln (27.521 Euro), Frankfurt am Main (25.691 Euro) und Berlin (26.209 Euro). Relativ gut schlügen sich dagegen München (30.823 Euro) und Düsseldorf (30.323 Euro).