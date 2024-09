Nürnberg (epd). Der neueste Titel der Kinderbuchreihe "Was ist was" aus dem Nürnberger Tessloff Verlag widmet sich dem Thema Demokratie. Unter dem Motto "Deine Stimme zählt!" erfahren Kinder mehr über Meinungsfreiheit, Grundrechte und politische Prozesse, teilte der Verlag am Dienstag nach der Buchpräsentation im Nürnberger Rathaus mit. Auf den 48 Seiten gehe es zum Beispiel um den langen Weg zum Frauenwahlrecht genauso wie um die Gewaltenteilung und die Aufgaben der Europäischen Union. Kinder lernten in dem Buch auch die Kunst, "richtig" zu streiten, und es ermutige sie, sich aktiv in die Demokratie einzubringen.

Die Demokratie sei ein wertvolles Gut, das unveräußerliche Rechte und Freiheiten wie Teilhabe und Meinungsäußerung sichere, sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) bei der Präsentation laut Mitteilung. "Daher ist es wichtig, dass wir auch schon die junge Generation für dieses Gut gewinnen." Auf Basis des Manuskripts zum Buch sei eine gleichnamige kostenfreie Broschüre aufgelegt worden, Kinder und Familien auf 16 Seiten kompakt über unsere Staatsform informiert. Die gedruckte Version habe zwischenzeitlich die Auflage von 100.000 Exemplaren überschritten, die Webseite mit der digitalen Version sei rund eine Million Mal aufgerufen worden, teilte der Verlag mit.

Die Reihe "Was ist was" richte sich an acht- bis zehnjährige Kinder. Das aktuelle Themenspektrum umfasse Klassiker wie "Dinosaurier", Einblicke in die Tierwelt mit den "Bienen" sowie Aktuelles wie "Grüne Energie".