Eichstätt (epd). Mitten im Hochsommer denkt die Katholische junge Gemeinde (KjG) Eichstätt an Weihnachtssüßigkeiten. Die Jugendlichen werden im Dezember wieder fair gehandelte Schoko-Nikoläuse verkaufen. Wegen geänderter Vorgaben der Lieferanten müssten die in diesem Jahr bereits bis zum 31. August bestellt werden, teilte die Pressestelle des Bistums Eichstätt am Montag mit. Jugendgruppen oder Aktionsgruppen, beispielsweise in Pfarrgemeinden, sollten nun vorbestellen.

Die Schoko-Figuren sollen an das Leben und Wirken des Heiligen Nikolaus von Myra erinnern, der ein Freund der Kinder und ein Helfer in der Not gewesen sei, hieß es. Seine Geschichte können die Käuferinnen und Käufer auf der Verpackung ebenso nachlesen, wie Informationen zur Stiftung der KjG-Landesarbeitsgemeinschaft Bayern, an die die Verkaufserlöse gehen.