Nürnberg, München (epd). Für Menschen, die im Umfeld von Kirche oder Diakonie sexualisierte Gewalt erfahren haben, findet am 2. Oktober von 10 bis 15.30 Uhr ein Betroffenenforum in Nürnberg statt. Die Veranstaltung soll "Raum für Austausch über notwendige Schritte in Intervention, Unterstützung, Anerkennung, Aufarbeitung und Prävention" bieten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) und der Diakonie Bayern vom Mittwoch. Anmeldungen zu dem nichtöffentlichen Forum sind per Mail an fachstelleSG@elkb.de oder telefonisch unter der Nummer 089/5595-552 möglich.

Neben der Vernetzung von betroffenen Personen hätten die Teilnehmenden bei dem Treffen die Möglichkeit, mit Landesbischof Christian Kopp und Diakoniepräsidentin Sabine Weingärtner ins Gespräch zu kommen, heißt es. Weitere Akteure vor Ort seien die Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der ELKB, die Initiative "Aktiv gegen sexualisierte Gewalt" der Diakonie Bayern, die Anerkennungskommission, die Betroffenenvertretung sowie die Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission Verbund Bayern (URAK). Das Forum wird von einem externen Supervisions-Team begleitet.