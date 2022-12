München (epd). Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Montagmorgen in München an mehreren Stellen den Verkehr blockiert. Am innerstädtischen Stachus klebten sich mehrere Aktivisten auf die Straße, die Fahrbahn war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Gegen 11:30 Uhr waren die festgeklebten Personen gelöst und die Straße konnte wieder freigegeben werden.

Nach Polizeiangaben hatte die Stadt München zwar das Demonstrieren auf der Fahrbahn im Vorfeld genehmigt, nicht aber das Festkleben.

Auf den Autobahnen A9 und A 96 kletterten mehrere Aktivisten auf Schilderbrücken. Die A9 in Richtung München sei ab Kreuz München-Nord gesperrt, auf der A96 laufe der Verkehr mit reduzierter Geschwindigkeit.

Für die begonnene Woche hatte die "Letzte Generation" eine Ausweitung und Verschärfung ihrer Blockadeaktionen angekündigt.