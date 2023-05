Großbaustelle

Zweites Ärztehaus von diako Augsburg nimmt langsam Formen an

Halbzeit beim Bau des zweiten Ärztehauses von diako Augsburg: Seit der Grundsteinlegung am 25. April 2022 ist bereits jetzt abzusehen, dass der Neubau sich mit seiner modernen Ziegelfassade architektonisch gut in das Areal "Am alten Park" einreiht.