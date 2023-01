München (epd). Für einen alkoholfreien ersten Monat im Jahr wirbt die Krankenkasse Barmer in Bayern. "Wer einen Monat auf Alkohol verzichtet, kann sich über besseren Schlaf, weniger Kopfschmerzen und ein geringeres Körpergewicht freuen", sagte Landesgeschäftsführer Alfred Kindshofer laut einer Mitteilung vom Mittwoch. Auch das Immunsystem und die Konzentrationsfähigkeit profitierten von einer vorübergehenden Abstinenz, ebenso das Herz-Kreislaufsystem und die Leber, so Kindshofer.

Alkoholkrankheit ist der Krankenkasse zufolge in Bayern weniger verbreitet als im Bundesdurchschnitt. Von 1.000 Einwohnern litten 16,8 an einer Suchterkrankung, das seien neun Prozent weniger als im Bund (18,4). Männer seien fast doppelt so häufig betroffen wie Frauen. Der "trockene Januar" wurde 2013 in England ins Leben gerufen mit dem Ziel, den gesundheitlichen Folgen übermäßigen Alkoholkonsums vorzubeugen.