München (epd). Bayernweit werden in diesem Jahr 76 Kunst- und Kulturprojekte vom Kulturfonds des bayerischen Kunstministeriums mit bis zu 25.000 Euro gefördert. Wie das Ministerium am Freitag mitteilte, werden insgesamt rund 800.000 Euro Förderung ausgezahlt. "Die geförderten Initiativen zeigen, wie lebendig und dynamisch die Kunstszene im Freistaat ist", sagte Minister Markus Blume (CSU).

Die Projekte seien vielfältigen künstlerischen Bereichen zuzuordnen, hieß es. Sie umfassten die Laienmusik und die professionelle Musikpflege, zeitgenössische Kunst und Museumsarbeit ebenso wie Theater, Bibliotheken und Literatur. Alle bayerischen Regierungsbezirke seien mehrfach bei der Förderung vertreten. Auch Angebote für Kinder und Jugendliche seien dabei, wie das Sonderkonzert "Im Palast der Königin - oder: Wenn der Wind Musik macht" im Rahmen der Dillinger Basilikakonzerte oder Kinderworkshops beim Festival "Utopia - Kultur, Wissen, Wandel" in Straubing.

Anzahl der geförderten Projekte sinkt

2025 wurden nach epd-Informationen noch 80 Projekte mit je bis zu 25.000 Euro und insgesamt rund 900.000 Euro gefördert, 2024 waren es 89 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von mehr als einer Million Euro. Weitere Anträge mit jeweils höheren Einzelfördersummen werden separat voraussichtlich Ende April durch den Ministerrat beschlossen, teilte das Ministerium mit.