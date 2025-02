München (epd). Die katholische Reformbewegung "Wir sind Kirche" hat Papst Franziskus eine baldige und gute Genesung gewünscht. Zugleich riefen die Plattformen der Bewegung aus Deutschland und Österreich am Mittwoch zum Gebet für den Papst auf, "damit dieser mit seiner unglaublichen Energie, die er in den letzten zwölf Jahren bewiesen hat, und mit seinem Charisma die römisch-katholische Weltkirche noch möglichst lange erneuern kann".

"In den bisherigen zwölf Jahren seines Pontifikats hat Papst Franziskus gegen allen Widerstand vor allem im Vatikan die römisch-katholische Kirche grundlegender verändert, als es viele erwartet oder erhofft haben", so "Wir sind Kirche" weiter: "Aber es bleibt noch viel zu tun."

Die Sorge um den Gesundheitszustand von Papst Franziskus war in den vergangenen Tagen gewachsen. Der 88-Jährige leidet an einer beginnenden beidseitigen Lungenentzündung. Das habe eine CT-Kontrolluntersuchung der Brust ergeben, der sich Franziskus am Dienstagnachmittag auf Anweisung der Ärzte unterzogen hatte, wie das vatikanische Presseamt am Dienstagabend mitteilte. Diese neue Diagnose erfordere eine zusätzliche medikamentöse Behandlung.

Der Papst sei dennoch "guter Laune", heißt es in der Mitteilung weiter. Papst Franziskus wird seit Freitag stationär im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt. Die Termine des Papstes waren bereits am Dienstagmorgen bis einschließlich Sonntag abgesagt worden.