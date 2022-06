München (epd). Im Jahr 2021 sind in Bayern so viele Kinder zur Welt gekommen wie seit 30 Jahren nicht mehr. So gab es 134.321 Geburten - die höchste Zahl seit 1991, sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch mit Verweis auf Zahlen des Landesamts für Statistik. Allerdings stieg auch die Zahl der Todesfälle auf 147.084: im Vergleich zum letzten Jahr vor Corona (2019) um 10,2 Prozent.

Die statistische Steigerung hätte aber nur bei 4,3 Prozent liegen dürfen, wenn man die Alterung der Bevölkerung in Betracht ziehe, hieß es in der Mitteilung. Sicher sei, dass Corona einen deutlichen Einfluss auf die Sterbefälle habe, sagte der Minister.

Insgesamt starben 2021 also wie in den Vorjahren mehr Menschen, als "Neubayern" geboren wurden. Weil der Freistaat aber weiterhin mehr Zu- als Abwanderungen aus dem restlichen Bundesgebiet und dem Ausland habe, würden diese Verluste kompensiert, sagte Herrmann. Nur im Regierungsbezirk Oberbayern sei die natürliche Bevölkerungsentwicklung positiv ausgefallen: Dort gab es mehr Geburten als Sterbefälle.