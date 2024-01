Neuendettelsau (epd). Mission EineWelt ruft anlässlich des weltweiten Tags der Erde am 22. April dazu auf, so viele alte Handys zu sammeln wie möglich. Schulen, Gemeinden, Vereine, Weltläden, Arztpraxen und andere Einrichtungen können sich an der Aktion beteiligen, teilte das Partnerschaftszentrum am Dienstag mit. Die drei Einrichtungen, die die meisten Handys sammeln, können jeweils einen Gratis-Aktionstag mit Bildungsangeboten wie Workshops, Ausstellungen oder Filmgesprächen bei sich vor Ort gewinnen.

Im Schnitt liegen laut dem Partnerschaftszentrum etwa zwei alte Handys pro Einwohner in deutschen Schubladen. Pro recyceltem Handy können rund 9 Gramm Kupfer, 25 Milligramm Gold, 150 Milligramm Silber sowie kleine Mengen an Palladium und Platin zurückgewonnen werden. In den alten Handys seien insgesamt 2,4 Tonnen Gold, 26 Tonnen Silber und 880 Tonnen Kupfer enthalten. Die Rohstoffe würden überwiegend unter umweltschädlichen Bedingungen in Schwellen- und Entwicklungsländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Indonesien, Südafrika, Peru oder Argentinien abgebaut.

Die Aktion läuft bis zum 22. April. Mission EineWelt stellt für die teilnehmenden Organisationen Sammelboxen und Werbematerial zur Verfügung.