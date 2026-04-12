Reichenberg (epd). Am 26. April wird in Reichenberg (Kreis Würzburg) ein Motorradgottesdienst gefeiert. Den Gottesdienst mit dem Motto "Jetzt erst recht … zusammen" leiten die Pfarrer Matthias Penßel und Frank Witzel, teilte der evangelische Pfarrer Frank Witzel am Sonntag mit. Der Gottesdienst beginne um 10.15 Uhr auf dem Fußballplatz in Reichenberg (Am Haag 12), anschließend gebe es eine Segnung der Fahrer und Bikes. Eingeladen sind ausdrücklich auch Menschen ohne Motorrad, auch gerne mit Kinderwagen oder Rollator. Für Verpflegung ist gesorgt. Bei Regen entfällt der Gottesdienst. Informationen unter der Mobilnummer 0160/94412870.