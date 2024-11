Nürnberg (epd). Mit dem Motto "Wo ist Frieden?" geht das Musikfest ION in Nürnberg in die neue Festivalsaison. Vom 27. Juni bis 6. Juli 2025 komme die ehemalige Internationale Orgelwoche wieder in die Kirchen der Nürnberger Altstadt, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und Europa hätten sich intensiv mit dem Festivalthema auseinandergesetzt. Vielfach entstünden eigenständige Neuproduktionen und Exklusivprogramme für das Musikfest ION.

"Bei John Lennon heißt es: Stellt euch vor, alle Menschen würden in Frieden leben! Eine legendäre Songzeile", sagte Intendant Moritz Puschke. Angelehnt an den Songtext findet in der neuen Kulturkirche GoHo in Nürnberg Gostenhof zweimal eine "Night for John Lennon" statt. Die Rock- und Soulsängerin Inga Rumpf, Singer/Songwriter Catt, der Schauspieler und Sänger Gustav Peter Wöhler und eine All-Star-Band performen Songs von John Lennon. "Imagine Peace" heißt das Projekt, das Beatles-Kennerin Stefanie Hempel zusammen mit dem Musikfest ION für Nürnberg entwickelt habe.

Das Londoner Star-Ensemble Voces8 eröffnet am 27. Juni das Festival in St. Sebald. Wenige Tage später tritt an gleicher Stelle der Schauspieler Charly Hübner auf, der Franz Schuberts "Winterreise" singe und mit ikonischen Songs von Nick Cave verbinde. Begleitet werde er dabei vom Ensemble Resonanz aus Hamburg und einer Jazzband. Die bekannte Orgelspielerin aus der Londoner Royal Albert Hall, Anna Lapwood, tritt ebenfalls in St. Sebald auf. In St. Martha präsentiert der Nürnberger Tenor Martin Platz zusammen mit der Lautten Compagney unter dem Titel "Seelenfrieden" Werke des Frühbarocks.

Bei weiteren Konzerten sind unter anderem das Chorwerk Ruhr mit dem Chorzyklus "Figure humaine" von Francis Poulenc, der Windsbacher Knabenchor mit Bach und Palestrina, und der Chor des Bayerischen Rundfunks mit dem Münchner Rundfunkorchester zu erleben. An einem Mitsingkonzert können hunderte interessierte Sängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland selbst teilnehmen.

Schon vor dem Festival feiert das Musikfest ION 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs mit zwei Sonderkonzerten am 8. und 9. Mai in St. Lorenz. 200 Kinder aus Nürnberg singen unter der Leitung von Dirigentin und Chorpädagogin Friedhilde Trüün vom Frieden. Werke von Verdi, Dvořák und Bach sowie Lieder aus aller Welt bekommen der Mitteilung zufolge einen neuen Anstrich und neue, bewegende Texte. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe die Schirmherrschaft für dieses Projekt übernommen.