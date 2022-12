Lindberg, Zwiesel (epd). Keine Raketen und Böller im Bayerischen Wald: Die Parkverwaltung hat eindringlich um feuerwerksfreie Silvesterfeiern im Nationalpark gebeten. Wer den Jahreswechsel auf den "angesagten Berggipfeln" begehe, denke häufig nicht an die Tierwelt, teilte die Nationalparkverwaltung am Dienstag mit. Dabei lebten vor allem in den Höhenlagen des Bayerischen Walds viele störungsempfindliche Tierarten wie das gefährdete Auerhuhn.

Das Licht und der Lärm von Raketen und Böllern lasse die Tiere panikartig flüchten. Das sei vor allem bei niedrigen Temperaturen mit einem Energieverlust verbunden, der oft "das sichere Todesurteil" für die Vögel sei. Man bitte deshalb alle Parknachbarn und Besucher, "bei ihrer Silvesterfeier im Nationalpark Rücksicht auf die Natur zu nehmen" und auch den Müll wieder mitzunehmen.