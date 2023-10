Nürnberg (sob). In einer feierlichen Zeremonie wurde Nelli Lunkenheimer zur neuen Botschafterin des Nürnberger Christkinds ernannt. Die 17-jährige Schülerin wird das Amt für die kommenden zwei Jahre bis 2024 bekleiden. Die Entscheidung traf eine ausgewählte Jury, bestehend aus Vertretern der Medien, des Staatstheaters Nürnberg, der Nürnberger Märkte, des Amts für Kommunikation und Stadtmarketing, der Congress und Tourismus Zentrale sowie dem letztjährigen Christkind Teresa Windschall.

Nelli Lunkenheimer, Jahrgang 2006, erblickte in Nürnberg das Licht der Welt. Klavierspielen, Singen, Tennis und Schauspielerei gehören zu den Hobbys der talentierten Jugendlichen. Bereits als Grundschülerin stand sie als Mitglied des Schulchors auf der Bühne des Christkindlesmarkts. Derzeit besucht sie die 12. Klasse des Melanchthon-Gymnasiums und engagiert sich seit der 7. Klasse als Schulsanitäterin. In ihrer Familie hat Nelli eine jüngere und eine ältere Schwester.

In ihrer Bewerbung hatte Nelli Lunkenheimer beschrieben, wie der Zauber der Weihnachtszeit sie seit ihrer Kindheit fasziniert. Im Laufe der Jahre haben sich zwar einige Geheimnisse um das Christkind gelüftet, aber Weihnachten hat für sie immer noch eine besondere Bedeutung. Für sie ist Weihnachten das Fest der Liebe, eine Zeit, in der die Eltern und die Symbolfigur des Christkindes den Kindern das Träumen erlauben. An Weihnachten dürften Kinder hoffen und einen Hauch von Magie erleben - sie dürften einfach Kind sein. Es gehe nicht um die Realität, sondern um das, woran man glaube und wovon man sich verzaubern ließe, so die junge Christkind-Botschafterin.