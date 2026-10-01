Nürnberg (epd). Mit einer Menschenkette wollen Bürgerinnen und Bürger am Tag der Deutschen Einheit am Samstag (3. Oktober) in Nürnberg ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Außerdem träten sie ein für eine Politik, die das Wohl aller vor den Profit weniger stellt und das Einhalten des Grundgesetzes achtet, teilte die Evangelische Kirche in Nürnberg mit. Am Tag der Deutschen Einheit stehen bundesweit, von Karlsruhe bis Berlin, Menschen friedlich für den Klimaschutz ein.

Extreme Hitzewellen, Wald- und Flächenbrände sowie Wasserknappheit seien Herausforderungen, die entschlossenes gesellschaftliches und politisches Handeln erforderten, heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag. Die Menschenkette solle ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt und Verantwortung über politische, religiöse und gesellschaftliche Grenzen hinwegsetzen. Zu der Aktion rufen unter anderem Christians for Future Nürnberg, Greenpeace, Extinction Rebellion (XR) und Nürnberg for Future auf.

Menschen schützen und Schöpfung bewahren

"Nach diesem Hitzesommer mahnt uns die Losung unseres Nürnberger Kirchentags mehr denn je: 'Jetzt ist die Zeit. Hoffen! Machen!' Wie beim Ozonloch, das sich langsam schließt, müssen wir sowohl hier bei uns und auch weltweit zu konkreten Maßnahmen kommen, die die Schöpfung Gottes bewahren, besonders betroffene Menschen schützen und unsere Verantwortung für kommende Generationen wahrnimmt", betont Stadtdekan Jürgen Körnlein laut Mitteilung.

In Nürnberg beginnt die Veranstaltung um 11.15 Uhr auf dem Rathausplatz. Nach einem Grußwort des evangelischen Stadtdekans sollen die Teilnehmer eine Menschenkette bilden, heißt es. Von 12 bis 12.10 Uhr sei ein gemeinsames Schweigen geplant. Anschließend halten den Angaben zufolge die Teilnehmenden für fünf Minuten ein weißes Blatt über ihre Köpfe. Es solle als Symbol für den notwendigen Neuanfang beim Klimaschutz stehen. Den Abschluss bilde ein gemeinsames Singen bis etwa 12.30 Uhr.