Straubing (epd). Zum 27. ökumenischen Motorradgottesdienst laden evangelische und katholische Kirche am 3. Mai nach Straubing ein. Bis zu 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden zu dem Biker-Event an der Messehalle am Hagen erwartet, sagte der Biker-Seelsorger Frank Möwes von der Versöhnungskirche in Straubing. Der Motorradgottesdienst sei eine der größten Segensveranstaltungen für Motorradfreunde in Bayern.

Der Gottesdienst um 14 Uhr werde in Sprache und Musik auf Motorradfahrer abgestimmt und stehe unter dem Motto "Schräglagengrenze". Der Auftakt des Biker-Events ist bereits um 11 Uhr mit einem Messeprogramm. Angekündigt sind Informationsstände und Mitmachaktionen von Polizei, Feuerwehr, Johanniter Unfallhilfe und ADAC. Neben Sicherheitsthemen stehen auch Reaktionstests auf dem Programm.

Gottes Segen und Korso rund um Straubing

Im Anschluss an den Motorradgottesdienst könnten sich Motorradfahrer einen Segen zusprechen lassen, bevor es gemeinsam auf einen Korso rund um Straubing gehe, sagte Möwes. Die ökumenische Veranstaltung findet jedes Jahr am ersten Sonntag im Mai zum Auftakt der Motorradsaison statt.