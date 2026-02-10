Nürnberg (epd). Auch 2026 beteiligt sich Nürnberg an der weltweiten Aktion "One Billion Rising - Tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen". Am 14. Februar laden Nürnberger Organisationen ab 16 Uhr auf den Lorenzer Platz ein, um mit Tanz, Musik und künstlerischen Beiträgen auf geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam zu machen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Auch Spielerinnen des 1. FC Nürnberg unterstützen die Aktion und werben für Sichtbarkeit und Anerkennung von Frauen im Sport, hieß es.

Bereits ab 15.45 Uhr gebe es einen musikalischen Auftakt in der Innenstadt. Ab 16 Uhr folge das Hauptprogramm. Im Mittelpunkt stehe dabei der gemeinsame Tanz zum Lied "Break the Chain", der weltweit fester Bestandteil von "One Billion Rising" sei, um sich für ein selbstbestimmtes Leben frei von Gewalt stark zu machen, hieß es. Begleitend zur Aktion weisen elf Einrichtungen der Jugendarbeit und Schulen mit einer Litfaßsäulenaktion im Stadtgebiet auf das Thema Gewalt gegen Frauen hin. Dazu kommen Aktionen in Schulen und Einrichtungen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zur Sensibilisierung beizutragen, teilte die Stadt mit.

Weltweite Aktion

Die weltweite Aktion "One Billion Rising" entstand 2012 vor dem Hintergrund einer Studie der Vereinten Nationen, nach der weltweit jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexualisierte Gewalt erfährt.