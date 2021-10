Online-Segnungsgottesdienst für Schwangere und ihre Familien

Nürnberg (epd). Nun gibt es einen Gottesdienst speziell für Schwangere und ihre Familien. Am Sonntag, 10. Oktober, geht der Segnungsgottesdienst "Gott segne dich, mein Kind!" der evangelischen Kirche in Bayern online, teilte die Landeskirche am Donnerstag mit. Pfarrerin Maria Ammon von der "Segen.Servicestelle für Taufe, Trauung, Bestattung & mehr" gestaltet den Online-Gottesdienst mit. Sie wisse von der eigenen Schwangerschaft, "dass man in dieser Zeit auf Probleme fixiert ist und unter Druck steht", sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd). Ein Gottesdienst könne da einen "Nährwert" bringen, in dem er die Beziehung stärke. Auch für Geschwister könne die Segnung des noch nicht geborenen Kindes eine wertvolle Erfahrung in einer Zeit des Umbruchs sein, so Ammon.

Der 20-minütige Gottesdienst wird übertragen aus der Nürnberger St. Markuskirche. Zum Konzept sagt Pfarrer Karsten Schaller vom Vorbereitungsteam, man habe den Gottesdienst als kleinen Familiengottesdienst konzipiert, "damit auch Geschwisterkinder mitfeiern können und so daheim eine kleine Hauskirche entsteht". Die Feier beginnt um 17 Uhr und ist auf www.youtube.com/bayernevangelisch zu sehen