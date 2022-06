München (epd). Der 9. Münchner Orgelsommer präsentiert ab 3. Juli insgesamt 30 Konzerte mit Musikern aus fünf europäischen Ländern. Unter dem Motto "Krise - Wandel - Aufbruch" laden die Veranstalter in die evangelischen City-Kirchen St. Markus, St. Matthäus, St. Johannes, in die Erlöserkirche und in die Himmelfahrtskirche Sendling ein, teilte das evangelische Dekanat München am Freitag mit. Weil die Orgel der Lukaskirche im Lehel derzeit renoviert werde, stehe stattdessen die katholische Kirche St. Anna im Programm. Die Reihe endet am 11. September, der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Mit seinem Motto greife der Orgelsommer die Krisen der vergangenen beiden Jahre auf. "Seit Jahrhunderten begleitet Musik die Menschen, auch in Krisenzeiten", so das Dekanat. Musik könne Trauer und Glück zum Ausdruck bringen und "trösten, wo Worte nicht mehr ausreichen". Das Spektrum des Orgelsommers reiche von Orgelkonzerten über kammermusikalische Formationen bis hin zu Stummfilmkonzerten. Neben den Kantoren der Münchner City-Kirchen und anderen deutschen Orten haben laut Mitteilung Organisten aus Finnland, Italien, Tschechien und der Schweiz zugesagt.