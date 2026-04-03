Fürth (epd). Ohne die Hennen hätte der Osterhase nichts zu tun: Wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Donnerstag pünktlich zum Osterfest vermeldet, haben die Hühner in Bayern im vergangenen Jahr rund 1,2 Milliarden Eier gelegt. Im Durchschnitt würden also pro Tag etwa 3,3 Millionen Eier erzeugt. Bayerische Eier-Hotspots sind Nieder- und Oberbayern, wo mehr als die Hälfte der Eier herkommen - nämlich 31,8 beziehungsweise 20,6 Prozent.

Knapp 55 Prozent der Eier stammen aus Bodenhaltung, rund 19 Prozent aus ökologischer Haltung, wie das Landesamt weiter mitteilte. Die restlichen Eier wurden zum allergrößten Teil in Betrieben mit Freilandhaltung und zu geringen Anteilen in Betrieben mit Kleingruppenhaltung und ausgestalteten Käfigen produziert. Für die Statistik wurden die 381 Betriebe in Bayern mit mindestens 3.000 Legehennen herangezogen.