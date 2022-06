München, Saarbrücken (epd). Sechs Werkstätten für Menschen mit Behinderung sind beim Werkstätten:Tag 2022 in Saarbrücken mit dem "exzellent"-Preis ausgezeichnet worden. Die ersten Preise gingen in der Kategorie "Arbeit" an die Pfennigparade WKM GmbH aus München und in der Kategorie "Bildung" an die Lebenshilfe-Werkstätten Leverkusen/Rhein-Berg, wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen am Mittwoch mitteilte. Die ersten Plätze sind mit jeweils 1.000 Euro, die zweiten Plätze mit jeweils 500 Euro dotiert.

Die Pfennigparade WKM GmbH wird den Angaben zufolge für ihr Projekt "Inclu Skateboards" ausgezeichnet. Die Jury habe besonders das Konzept und der dazugehörige Arbeitsbereich zur Produktion von individuellen Skateboards mit Vertrieb und eigenem Verkaufsladen überzeugt. "Man erreicht mit diesem modernen und sportlichen Produkt insbesondere die jüngere Zielgruppe und schafft somit neue, inklusive Berührungspunkte", teilte die Bundesarbeitsgemeinschaft mit.

Die zweiten Plätze in der Kategorie "Arbeit" gingen an den "Inclusion.Cube - Co-Working-Space" der Lebenshilfe Werkstatt GmbH München und an "Das Vortagslädchen - Inklusion trifft Nachhaltigkeit" der proLilo Gastrowelt gGmbH in Gießen. Im "Inclusion.Cube" arbeiteten Menschen mit Behinderungen etwa in den Bereichen Gastronomie und Service und träfen so auf Gründer aus der Start-Up-Szene und Menschen, die mobil arbeiten. Im "Vortagslädchen" werden den Angaben zufolge in Kooperation mit einer Bäckerei nicht mehr verkaufte Backwaren qualitativ aufbereitet und zu einem günstigen Preis verkauft.

In der Kategorie "Bildung" ging der erste Platz an die Lebenshilfe-Werkstätten Leverkusen/Rhein-Berg für ihr Gewaltschutzkonzept mit dem Titel "Hinsehen - Achtsam sein - Gemeinsam stark!". Die zweiten Plätze gebe es für ein inklusives, interdisziplinäres Lern- und Arbeitsplatz-Konzept im Campus Mensch im baden-württembergischen Gärtringen sowie ein Schulungskonzept für Bauernhof-Begleiterinnen und -Begleiter des Behinderten-Werks Main-Kinzig, hieß es.