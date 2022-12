Augsburg (epd). Anlässlich des Tages des Ehrenamts am 5. Dezember geht die erste bayernweite Plattform zur Vermittlung von Engagement und Ehrenamt "Freil!ch" online. Ziel der Webseite sei es, Menschen, die ein Ehrenamt suchen, und die Angebote von Organisationen passgenau zusammenzuführen, teilte die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen (lagfa) am Freitag mit. Organisationen und Vereine können ihre Engagementangebote kostenfrei eintragen.

Die Plattform sei barrierefrei und benutzerfreundlich, so die Mitteilung weiter. Darüber hinaus arbeite "Freilich Bayern" besonders datensparsam und nicht gewinnorientiert. Es beteiligen sich über 50 Organisationen in Bayern an dem Kooperationsprojekt. Deutschlandweit seien bereits über 90.000 Angebote eingespielt worden.

Die Engagementplattform ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Aktion Mensch, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa) und der lagfa Bayern. Sie wird vom bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.