Würzburg, Rom (epd). Kommenden Dienstag (13. Juni) wird in der Würzburger Marienkapelle das neue Buch "Die Kirche brennt - Krise und Zukunft des Christentums" von Sant'Egidio-Gründer Andrea Riccardi vorgestellt. Auf dem Podium ab 19 Uhr diskutieren die ehemalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU), der frühere Bischof der evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, der katholische Würzburger Bischof Franz Jung und Pfarrer Matthias Leineweber, Rektor der Marienkapelle, wie Sant'Egidio mitteilte. Die Diskussion wird von "Zeit"-Journalistin Evelyn Finger moderiert.

Riccardi beschreibt in seinem Buch den Angaben zufolge die Lage der Kirche heute und fragt, ob sie vor ihrem endgültigen Niedergang steht, heißt es in der Ankündigung weiter: "Sein Vorschlag: In der Krise zu leben und sie zu gestalten." Im Februar 1968 hatte ein Kreis von Schülern rund um den italienischen Historiker Andrea Riccardi begonnen, zum Gebet zusammenzukommen und sich für die Armen in Rom einzusetzen. Heute ist die ökumenisch ausgerichtete Gemeinschaft Sant’Egidio nach eigenen Angaben in mehr als 70 Ländern der Welt vertreten und zählt rund 70.000 Mitglieder. Sitz des deutschen Ablegers ist Würzburg.