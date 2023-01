Burgau, Oberstdorf (epd). Eine Kamel-Attrappe und eine Gruppe verkleideter Männer haben in Burgau (Landkreis Günzburg) die Polizei auf den Plan gerufen. Bei der Polizeiinspektion sei gemeldet worden, dass in der Stadt möglicherweise falsche Sternsinger unterwegs seien, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei einer Kontrolle habe sich aber gezeigt, dass die vermeintlichen falschen Sternsinger Mitglieder eines Faschingsvereins waren, die bei anderen Vereinsmitgliedern klingelten, "um nach einer Spende in Form eines alkoholischen Getränks zu bitten". Die "Spendenaktion" sei wohl erfolgreich verlaufen, schließen die Beamten aus der "heiteren Stimmung der Gruppe".

Echte betrügerische Sternsinger fanden dagegen die Polizeikollegen in Oberstdorf und Sonthofen in der Nacht zum Drei-Königstag. Insgesamt habe man fünf verdächtige Personen festgestellt, die sich als Heilige Drei Könige ausgegeben hätten und von Tür zu Tür zogen, um angeblich Spenden für eine Kirchengemeinde zu sammeln, teilte die Polizei Südschwaben mit. Sie hätten Bargeld in Höhe von 2.034 Euro bekommen. Die Beschuldigten erwarte nun eine Strafanzeige wegen Betrugs, hieß es.

Bei der Sternsinger-Aktion zu Beginn jedes Jahres ziehen traditionell Hunderttausende Kinder von Haus zu Haus und sammeln Spenden. Im vergangenen Jahr sammelte das Hilfswerk "Die Sternsinger" rund 38,5 Millionen Euro ein.