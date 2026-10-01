Lindau (epd). Der bayerische Landesbischof Christian Kopp predigt zum Reformationsfest in Lindau - und der Bayerische Rundfunk (BR) ist dabei: Der Lindauweite Festgottesdienst in der evangelischen Inselkirche St. Stephan am 25. Oktober werde im Fernsehen übertragen, teilte die Gemeinde auf ihrer Homepage mit. Beginn des Gottesdienstes ist um 10 Uhr.

Für die musikalische Begleitung sorge der Engelschor mit Kindern und Jugendlichen, heißt es weiter. Nach dem Gottesdienst gebe es einen Empfang, der Zeit für Begegnungen biete. Die Lindauer und Wasserburger Kirchengemeinden begehen das Reformationsfest traditionell in einem gemeinsamen Gottesdienst.

Am Reformationstag (31. Oktober) erinnern Protestanten in aller Welt an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren. Die vom damaligen Augustinermönch Martin Luther (1483-1546) um den 31. Oktober 1517 in Wittenberg veröffentlichten 95 Thesen gegen kirchliche Missstände wurden zum Ausgangspunkt der Reformation und einer christlichen Erneuerungsbewegung.