Regensburg (epd). Das kulturelle Jahresthema der Stadt Regensburg lautet 2027 "Mind the gap!". Bis zum 8. November können Kulturakteure, Vereine, Institutionen und weitere Interessierte Projektideen beim Kulturamt einreichen, teilte die Stadt Regensburg am Mittwoch mit.

Gesucht werden Projekte, die sich auf vielfältige und kreative Weise mit dem Begriff "Mind the gap!" auseinandersetzen. Das Motto geht auf den bekannten Sicherheitshinweis der Londoner U-Bahn zurück, der vor der Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante warnt. Als geflügeltes Wort lasse sich "Mind the gap!" auch auf gesellschaftliche, politische, kulturelle oder psychologische Zusammenhänge übertragen, hieß es.

Lücken als künstlerischer Zwischenraum

Im Mittelpunkt künstlerischer Projekte können etwa Lücken, Leerstellen, Leerstände, ungesehene Orte, Zäsuren, Übergänge oder Schwellen stehen. Dabei sollen sowohl die trennenden als auch die verbindenden und produktiven Aspekte von Zwischenräumen im Mittelpunkt stehen. Mit den eingereichten Projekten soll ein vielfältiges kulturelles Programm für das Jahr 2027 entstehen.