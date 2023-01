Münchner Gedenkinitiative für "Euthanasie"-Opfer

"Über Oma ist selten gesprochen worden": Initiative für "Euthanasie"-Opfer hilft Angehörigen

Über 200.000 kranke, behinderte und alte Menschen haben die Nazis in ihrem "Euthanasie"-Programm ermordet. Etwa jeder achte Deutsche hat ein Opfer in seiner Familie. Eine Angehörigengruppe hilft bei der Spurensuche in den Archiven.