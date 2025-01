Aschaffenburg (epd). Nach der tödlichen Messerattacke im Aschaffenburger Schöntal-Park mit zwei Toten hat die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski den Einsatzkräften gedankt. "Die Rettungskräfte, die Polizei, die Feuerwehr und das Krisenteam mit der Notfallseelsorge waren schnell zur Stelle, um zu helfen", sagte die evangelische Theologin am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Sie sei "zutiefst erschüttert" über die schreckliche Bluttat, bei der ein zweijähriger Junge und ein 41-jähriger Mann getötet und drei weitere Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. "Ich denke an die Opfer und ihre Familien und vertraue sie Gott an", sagte die Regionalbischöfin: "Bringen wir unsere Trauer, unser Entsetzen und unsere Not vor Gott und bitten ihn um Trost und Hilfe, um Frieden und Besonnenheit."

Auch der katholische Würzburger Bischof Franz Jung sagte, er sei zutiefst erschüttert "über diese abscheuliche Gewalttat". Im Gebet sei er mit den Opfern und deren Angehörigen verbunden. "Bitten wir Gott um Frieden in der Stadt Aschaffenburg und in unserer Gesellschaft", fügte er hinzu. Auch er dankte den Rettungskräften und der Polizei für ihren Einsatz "in dieser extremen Herausforderung".

Am Mittwochmittag hatte ein Mann im Schöntal-Park nahe der Aschaffenburger Innenstadt unvermittelt eine Kita-Gruppe mit einem Messer angegriffen. Dabei wurden ein zweijähriger Bub und ein zu Hilfe eilender Mann (41) tödlich mit einem Küchenmesser verletzt. Drei weitere Personen, ein zweijähriges Mädchen aus der Kita, eine 59-jährige Erzieherin sowie ein 72-jähriger Mann teilweise schwer verletzt.

Kurz nach der Tat nahm die Polizei einen 28-jährigen als Tatverdächtigen fest. Der mutmaßliche Täter war offenbar psychisch krank, Hinweise auf eine andere Motivation gibt es bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.