Sie sind an allen Seiten des Raumes präsent, als großformatige Fotos an der Stirnseite, als Zeichnungen an die Fensterfront Richtung Moosacher Bahnhof gelehnt, als Siebdrucke an der Wand gegenüber: Armela, Can, Selcuk, Sabina, Roberto, Hüseyin, Giuliano, Dijamant, Sevda.

Neun Gesichter von neun Menschen, die am 22. Juli 2016 am Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) von einem rechtsextremen 18-Jährigen erschossen wurden. Zehn Jahre ist das jetzt her. Doch für ihre Angehörigen, die sich hier im Erinnerungsraum der Initiative "München OEZ erinnern!" treffen, ist der Schmerz so stark wie am ersten Tag.

"Wir waren sehr glücklich", sagt Süleyman Daitzik, Hüseyins Vater, mit sanftem Blick. "Er fehlt mir jeden Tag", sagt Yasemin Kilic beim Gedanken an ihren Sohn Selcuk mit abgrundtiefer Wehmut in der Stimme. Der 15-Jährige saß mit vier Freunden in der McDonalds-Filiale gegenüber dem OEZ, als der Täter um kurz vor 18 Uhr mit einer Pistole und 500 Patronen im Rucksack aus der Restauranttoilette kam und alle fünf erschoss.

Der 17-jährige Hüseyin starb kurz darauf beim Eingang zu einer Tiefgarage, als der Attentäter gezielt um sich schießend Richtung Einkaufszentrum zog. Binnen Minuten brach Panik aus, die auf die ganze Stadt übergriff. Fehl- und Falschmeldungen hielten die Polizei die ganze Nacht in Atem. Der Täter selbst versteckte sich und erschoss sich, als Polizisten ihn entdeckten.

Stundenlange Suche, widersprüchliche Informationen

In diesem Chaos scheint für die Angehörigen wenig Platz gewesen zu sein. Süleyman Daitzik weiß aufgrund widersprüchlicher Angaben bis heute nicht sicher, ob sein Sohn sofort tot war oder erst zwei Stunden später im Krankenhaus starb. "Mussten die neun wirklich sterben? Warum konnten die Rettungskräfte nicht wenigstens ein Leben retten?", solche Gedanken quälen ihn und seine Frau Nayde bis heute.

Yasemin Kilic und ihr Mann Engin erinnern sich mit Bitterkeit an ihre stundenlange Suche nach Selcuk: "Wir haben in allen Krankenhäusern nach ihm gefragt." Seinen Ausweis habe ihr Sohn immer bei sich getragen. Doch erst in den frühen Morgenstunden habe man sie ins Einsatzzelt nahe des OEZ bestellt. "Jemand hat gesagt: 'Ihr Sohn ist gestorben.' Danach mussten wir das Zelt verlassen, niemand hat sich um uns gekümmert", klagt sie an.

Es sind diese Erfahrungen, diese offenen Fragen, die die Angehörigen auch nach zehn Jahren noch umtreiben. Zufriedenstellende Antworten zu bekommen, ist nicht leicht, deshalb hat die Münchner Initiative das bundesweite "Solidaritätsnetzwerk" mitgegründet, dem knapp 25 Gruppen angehören, aus Lichtenhagen, Hanau, Halle und anderen Orten. Sie alle eint die Erfahrung, als Angehörige von Opfern rechtsextremer, rassistischer, antisemitischer oder antiziganistischer Gewalt nicht gehört zu werden.