Rothenburg o.d. Tauber (epd). Das Wildbad Rothenburg lädt ab 6. Februar wieder zu seinem "Podium junger Musiker". Bei den Konzerten setzen Studierende der Hochschule für Musik aus Nürnberg im Rokokosaal des Wildbads musikalische Akzente, wie die evangelische Tagungsstätte am Freitag mitteilte. Ab 15 Uhr spielen an jenem Sonntag die Oboistin Magdalena Steinbauer und die Pianistin Anna Gebhardt Werke von Bach, Schumann, Melcher, Populenc und Verdi. Das Konzert trägt den Titel "Liebe und Tod - Entstehungsgeschichten und Hintergründe von musikalischen Werken". Das Konzert soll unter den dann geltenden Corona-Regelungen stattfinden, dazu ist eine Anmeldung des Konzertbesuchs vorab per Telefon oder E-Mail notwendig, hieß es.