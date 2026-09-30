München (epd). Zum Start des Wintersemesters können sich Studierende in Bayern digital an ihrem neuen Wohnort melden. Die elektronische Wohnsitzanmeldung (eWA) sei inzwischen in allen Städten mit Hochschulen und Universitäten verfügbar, teilten das bayerische Wissenschaftsministerium und das Innenministerium am Mittwoch mit.

Der Studienstart sei aufregend, dabei gerate der Gang zur Meldebehörde schnell in Vergessenheit, sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU). "Mit eWA können sich die Studierenden bequem und unkompliziert bei der Meldebehörde online anmelden und die Anschrift in Personalausweis, Reisepass oder eID-Karte aktualisieren." Das gehe digital, unkompliziert und rund um die Uhr, sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU).

Fast 80 Prozent der Bevölkerung können sich digital anmelden

Die Anmeldung läuft online über die AusweisApp. Benötigt werden die Online-Ausweisfunktion und eine BundID, bei Mietern zusätzlich die Wohnungsgeberbestätigung. Auch die Adresse auf dem Personalausweis kann anschließend digital aktualisiert werden. Laut Innenstaatssekretär Kirchner können mittlerweile fast 80 Prozent der bayerischen Bevölkerung den Dienst nutzen.