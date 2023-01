München, Mainz (epd). Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gehört dem ZDF-Verwaltungsrat nicht mehr an. "Die Mitgliedschaft im ZDF-Verwaltungsrat wurde im Dezember nach vier Jahren niedergelegt, da umfangreiche Verpflichtungen in Bayern eine weitere Tätigkeit leider nicht zulassen", bestätigte ein Sprecher der Bayerischen Staatskanzlei dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag in München. Anfang Oktober finden in Bayern Landtagswahlen statt.

Ein Nachfolger für Söder ist noch nicht bekannt. Von den zwölf Mitgliedern des ZDF-Verwaltungsrats werden acht vom Fernsehrat gewählt. Sie dürfen weder Teil einer Regierung, noch Mitglied des Bundestages oder von Landtagen sein. Dazu kommen vier Vertreter der Länder, die von den Ministerpräsidenten gemeinsam berufen werden. Die Zusammensetzung haben die Länder im ZDF-Staatsvertrag geregelt.

Vorsitzende des Verwaltungsrats ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Dem Gremium gehören neben Dreyer mit Reiner Haseloff (CDU) und Dietmar Woidke (SPD) jetzt noch zwei weitere Ministerpräsidenten an. Dreyer hatte 2017 den Vorsitz des ZDF-Verwaltungsrats von ihrem Amtsvorgänger Kurt Beck (SPD) übernommen.