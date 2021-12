München (epd). "Wir werden sie, glaube ich, sehr vermissen."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach den Bund-Länder-Beratungen in München über die scheidende geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die am Abend bei einem Großen Zapfenstreich offiziell verabschiedet wird.