Friedensdemonstration in Kronach

Humanitäre Helfer und eine geflüchtete junge Mutter berichten vom Krieg in der Ukraine

Der Vorsitzende der Humanitären Hilfe für Menschen in Not, Tom Sauer, ist gemeinsam mit Jürgen Jakob für die Aktion Roman mit einem Hilfstransport in die Ukraine gefahren. Was er dort erfahren hat, berichtet er bei einer Friedenskundgebung auf dem Kronacher Marktplatz.