München (epd). Der Situation von Arbeitsmigranten in München widmet sich der Sozialpolitische Buß- und Bettag des Kirchlichen Diensts in der Arbeitswelt (kda) am Mittwoch. Bei der Diskussionsveranstaltung gehe es um den Alltag von Menschen, die beispielsweise als Reinigungskraft oder Paketfahrer in der Landeshauptstadt arbeiten, teilte Pfarrer Peter Lysy vom kda am Dienstag mit: "Was erleben sie und wie können gute Arbeitsbedingungen für sie Wirklichkeit werden?" In der evangelischen Olympiakirche diskutieren darüber Migrationsexperten und der Leiter des Evangelischen Migrationszentrums, Pfarrer Gottfried Rösch. Mitveranstalter ist das Prodekanat München-Nord.