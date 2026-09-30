Bamberg (epd). Ob die geerbte Familienbibel inzwischen ein gefragtes Sammlerstück ist und ob es sich lohnen würde, beschädigte Bücher restaurieren zu lassen, klärt ein Experten-Team der Staatsbibliothek Bamberg in einer Büchersprechstunde am 24. Oktober. Bei dem kostenlosen Beratungsangebot können alte Bücher mitgebracht werden - Buchantiquare, Bibliothekare und Kunsthistoriker geben dann Auskunft zu Inhalt, Seltenheit und Wert der Bücher, teilte die Staatsbibliothek am Dienstag mit.

Neben alten Büchern können zu dem Termin auch Grafikblätter und Poesiealben mitgebracht werden. Bei Handzeichnungen, Kupferstichen und Holzschnitten geben Kunsthistoriker Auskunft. Auch eine Einschätzung des Verkaufswerts ist möglich. Besonders willkommen seien Grafikblätter mit Motiven aus Bamberg und Oberfranken, hieß es weiter. Die Staatsbibliothek Bamberg erschließe derzeit ihre Sammlungen historischer Orts- und Regionalansichten und verfüge damit über eine Vielzahl entsprechender Vergleichsstücke. Bei dem Termin ist außerdem eine Restauratorin vor Ort und berät zur Pflege, Aufbewahrung und Restaurierung alter, seltener oder beschädigter Bücher und Grafiken.

Telefonische Anmeldung ist ab sofort möglich

Die Büchersprechstunde beginnt um 13 Uhr in der Neuen Residenz. Wer einen besonderen Fund aus Familienbesitz, ein altes Buch oder eine interessante Graphik besitzt und mehr darüber erfahren möchte, kann sich ab sofort telefonisch unter 0951/95503-121 zur Büchersprechstunde anmelden. Pro Person können drei Stücke vorgelegt werden. Aus rechtlichen Gründen könnten nur unverbindliche Angaben zum Wert von Büchern und Grafiken gemacht werden, schriftliche Gutachten seien nicht möglich.