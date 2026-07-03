Fürth (epd). Im Jahr 2025 haben sich in bayerischen Standesämtern 58.640 Paare das Ja-Wort gegeben - nur 53 Paare weniger als im Vorjahr. Als beliebtestes Heiratsdatum haben dabei 1.266 Paare den 02.05.2025 gewählt, zeigt eine am Freitag veröffentlichte Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik. Der am meisten nachgefragte Wochentag für Eheschließungen war der Freitag (22.896), der am öftesten gewählte Monat der Mai (8.845).

Das durchschnittliche Erstheiratsalter habe 2025 bei 34,9 Jahren für Männer und bei 32,5 Jahren für Frauen gelegen, heißt es weiter. Bei 1.302 Eheschließungen hätten die Eheleute außerdem das gleiche Geschlecht gehabt - bei 689 Eheschließungen gaben sich zwei Frauen das Eheversprechen, bei 660 Trauungen zwei Männer. In 7.615 Fällen hatte ein Partner eine ausländische Staatsangehörigkeit, so die Statistik, bei 1.598 Hochzeiten beide Eheleute.